عودة أكثر من 800 ألف نازح الى مناطقهم في لبنان

الوكيل الإخباري- عاد أكثر من 800 ألف لبناني نزحوا على وقع الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى مناطقهم، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، بعد تراجع وتيرة العنف في جنوب لبنان.

اضافة اعلان