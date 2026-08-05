عودة أكثر من 800 ألف نازح الى مناطقهم في لبنان

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير ليلة الأربعاء، إن "821,077 شخصا بدأوا العودة إلى مناطقهم الأصلية حتى 30 تموز/يوليو" بينما لا يزال أكثر من 360 ألف شخص نازحين، نحو 26 ألفا منهم يقيمون في مراكز إيواء حكومية.
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