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عودة أكثر من 800 ألف نازح الى مناطقهم في لبنان

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي
لبنان
 
الأربعاء، 05-08-2026 12:56 م

الوكيل الإخباري-   عاد أكثر من 800 ألف لبناني نزحوا على وقع الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى مناطقهم، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، بعد تراجع وتيرة العنف في جنوب لبنان.

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وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير ليلة الأربعاء، إن "821,077 شخصا بدأوا العودة إلى مناطقهم الأصلية حتى 30 تموز/يوليو" بينما لا يزال أكثر من 360 ألف شخص نازحين، نحو 26 ألفا منهم يقيمون في مراكز إيواء حكومية.

 
 


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