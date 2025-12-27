عودة الاشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" في حلب ومحيطها

وأفاد مصدر عسكري أن مدفعية الجيش تستهدف حاليًا مرابض ومواقع تابعة لـ"قسد" في محيط حلب، وذلك "ضمن الحق المشروع في الرد على مصادر النيران"، بعد قيام قناصة ومجموعات مسلحة باستهداف حاجز للأمن الداخلي وطرق يستخدمها الأهالي داخل المدينة.
في السياق نفسه، أكد مصدر رسمي أن قوات الجيش دمرت جرافات وعدة قطع من المعدات العسكرية التابعة لـ"قسد" في منطقة الرصافة، بينما كانت تحاول التقدم ورفع سواتر في المنطقة، ما حال دون تغيير خطوط التماس وأفشل محاولات جديدة لفرض أمر واقع ميداني.
وأفاد المرصد السوري بأن حي الشيخ مقصود في مدينة حلب يتعرض لقصف نفذته الفصائل الموالية لتركيا، "المجموعات المستاءة من تقدم المفاوضات بين قسد والحكومة"، وفق تعبيره.
وأشارت مصادر المرصد السوري إلى أن القصف تم عبر دبابات، مع سماع عدة قذائف متتالية، فيما تحدثت مصادر أخرى عن احتمال استخدام راجمات أو صواريخ، دون تأكيد نوع السلاح بشكل نهائي حتى اللحظة.
وفي السياق ذاته، أفادت المعلومات بأن إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة سُجِّل في محيط مشفى عثمان بحي الأشرفية، بالتزامن مع قصف بالدبابات استهدف محيط دوّار الشيحان، ما أدى إلى حالة من الهلع والخوف بين المدنيين في الأحياء القريبة.
ولم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية أو أضرار مادية، في حين تشهد المنطقة توترًا أمنيًا واستنفارًا واسعًا عقب هذا التصعيد.
روسيا اليوم
