عودة التيار الكهربائي إلى مناطق عدة في شمال وجنوب وغرب إسبانيا

وتعرضت إسبانيا والبرتغال لانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع اليوم مما شل حركة النقل العام وأحدث اختناقات مرورية كبيرة وأخر رحلات جوية.
ووسعت شركات المرافق إلى إعادة تشغيل شبكة الكهرباء لكن ريد إلكتريكا الإسبانية المشغلة لشبكة الكهرباء قالت إن انقطاع التيار الذي لم يتضح سببه بعد يمكن أن يستمر من 6 إلى 10 ساعات.
ولم يستبعد مسؤولون احتمال أن يكون هجوم إلكتروني هو السبب وراء انقطاع التيار.
وتسبب انقطاع التيار في حالة فوضى بمناطق من البرتغال وإسبانيا، حيث توقفت إشارات المرور عن العمل، مما تسبب في أزمة مرورية. كما توقفت شبكات النقل وانقطعت الكهرباء عن المستشفيات، وبقي الناس عالقين في المترو والمصاعد.
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