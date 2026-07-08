عودة التيار الكهربائي في الكويت والبحرين بعد انقطاعات

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية" كونا"، كانت الوزارة قد أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، خروج عدد من خطوط النقل الكهربائية عن الخدمة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق متفرقة من البلاد.
من جهتها، دانت وزارة الخارجية الكويتية بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها والتي كان آخرها صباح اليوم الأربعاء، في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكدت الوزارة في بيان، أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة، تشكل تقويضًا ممنهجا لجهود خفض التصعيد وتضرب بالإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار عرض الحائط.
وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي قد أعلنت صباح اليوم، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: أمرت بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا
-
ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران انتهى
-
الصين: إعادة إشعال الحرب بين واشنطن وطهران لا تخدم مصلحة أحد
-
قادة حلف الأطلسي يجتمعون في أنقرة وسط تجدد الخلافات مع ترامب
-
الوسيط القطري يدعو إلى خفض التصعيد وإلى الحوار عقب الهجمات على الكويت والبحرين
-
رئيسة وزراء الدنمارك ردا على ترامب: غرينلاند ليست للبيع
-
انفجارات جديدة وتفعيل صفارات الإنذار الجوي في البحرين
-
مهر: دوي انفجارات عدة في بوشهر والمناطق المحيطة بها