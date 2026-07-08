عودة التيار الكهربائي في الكويت والبحرين بعد انقطاعات

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية اليوم الأربعاء، عودة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق السكنية التي تأثرت نتيجة خروج عدد من الخطوط الهوائية عن الخدمة، فيما تواصل فرق الطوارئ أعمالها لإعادة الخدمة إلى بقية المناطق في أسرع وقت ممكن. اضافة اعلان





ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية" كونا"، كانت الوزارة قد أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، خروج عدد من خطوط النقل الكهربائية عن الخدمة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق متفرقة من البلاد.



من جهتها، دانت وزارة الخارجية الكويتية بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها والتي كان آخرها صباح اليوم الأربعاء، في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.



وأكدت الوزارة في بيان، أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة، تشكل تقويضًا ممنهجا لجهود خفض التصعيد وتضرب بالإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار عرض الحائط.



وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي قد أعلنت صباح اليوم، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.





