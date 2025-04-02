الأربعاء 2025-04-02 01:29 ص
 

عودة الكهرباء تدريجيًا إلى المحافظات السورية بعد انقطاع عام

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 02-04-2025 12:37 ص
الوكيل الإخباري-   شهدت سوريا مساء الثلاثاء انقطاعًا عامًا للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، نتيجة خلل فني أصاب المنظومة الكهربائية، وفق ما أعلنت مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء.اضافة اعلان


وأكد مدير عام المؤسسة، المهندس خالد أبو دي، أن الفرق الفنية تعمل على إصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن.

ولاحقا أفاد خالد أبو دي لوكالة ‏سانا، بعودة التيار الكهربائي إلى محافظات حمص وحماه و طرطوس، ‏وسيعود تدريجياً لباقي المحافظات.
 
gnews

أحدث الأخبار

الرصيفة

أخبار محلية حركة تنزه نشطة خلال عطلة العيد في الرصيفة

تعبيرية

عربي ودولي عودة الكهرباء تدريجيًا إلى المحافظات السورية بعد انقطاع عام

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يرحب بتصويت البرلمان الأوروبي على حزمة المساعدات المالية الكلية للمملكة

الهند

عربي ودولي 21 قتيلًا بانفجار في مصنع للألعاب النارية في الهند

الأمن العام يحذّر من رابط احتيالي يرد على هواتف المواطنين يدعوهم للدخول للحصول على سجّل للمخالفات

أخبار محلية الأمن العام: 30 ألف اتصال على هاتف الطوارئ 911 منذ بداية عطلة العيد

علم بريطانيا

عربي ودولي بريطانيا تقترب من إتمام اتفاق تسليم جزر شاغوس إلى موريشيوس

صورة تعبيرية

عربي ودولي انقطاع عام للكهرباء في سوريا

جيش الاحتلال

فلسطين سموتريتش: حطمنا رقما قياسيا في هدم المباني بالضفة الغربية



 
 





الأكثر مشاهدة