عودة الكهرباء تدريجيًا إلى المحافظات السورية بعد انقطاع عام

وأكد مدير عام المؤسسة، المهندس خالد أبو دي، أن الفرق الفنية تعمل على إصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن.
ولاحقا أفاد خالد أبو دي لوكالة سانا، بعودة التيار الكهربائي إلى محافظات حمص وحماه و طرطوس، وسيعود تدريجياً لباقي المحافظات.
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