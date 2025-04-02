عودة الكهرباء تدريجيًا إلى المحافظات السورية بعد انقطاع عام

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الوكيل الإخباري- شهدت سوريا مساء الثلاثاء انقطاعًا عامًا للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، نتيجة خلل فني أصاب المنظومة الكهربائية، وفق ما أعلنت مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء. اضافة اعلان





وأكد مدير عام المؤسسة، المهندس خالد أبو دي، أن الفرق الفنية تعمل على إصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن.



ولاحقا أفاد خالد أبو دي لوكالة ‏سانا، بعودة التيار الكهربائي إلى محافظات حمص وحماه و طرطوس، ‏وسيعود تدريجياً لباقي المحافظات.