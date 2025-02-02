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عودة النازحين إلى جنوب لبنان وسط تصعيد ميداني

علم لبنان
لبنان
الأحد، 02-02-2025 05:27 م

الوكيل الإخباري-   شهدت مناطق وبلدات جنوب لبنان، اليوم الأحد، تدفق المئات من الجنوبيين العائدين إلى قراهم بعد نزوح قسري جراء المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

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وأفاد مصدر لبناني بأن الأهالي توافدوا منذ الصباح الباكر إلى المدخل الغربي لقرى ميس الجبل، حولا، كفركلا، ديرميماس، عيترون، يارون، ومارون الرأس.


وأشار إلى أن أهالي مارون الرأس افترشوا الأرض قرب الجيش اللبناني في مواجهة الجيش الإسرائيلي، الذي أطلق النار في الهواء.

 
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