عودة النازحين إلى جنوب لبنان وسط تصعيد ميداني

الوكيل الإخباري- شهدت مناطق وبلدات جنوب لبنان، اليوم الأحد، تدفق المئات من الجنوبيين العائدين إلى قراهم بعد نزوح قسري جراء المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

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وأفاد مصدر لبناني بأن الأهالي توافدوا منذ الصباح الباكر إلى المدخل الغربي لقرى ميس الجبل، حولا، كفركلا، ديرميماس، عيترون، يارون، ومارون الرأس.