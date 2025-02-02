عودة النازحين إلى جنوب لبنان وسط تصعيد ميداني

وأفاد مصدر لبناني بأن الأهالي توافدوا منذ الصباح الباكر إلى المدخل الغربي لقرى ميس الجبل، حولا، كفركلا، ديرميماس، عيترون، يارون، ومارون الرأس.
وأشار إلى أن أهالي مارون الرأس افترشوا الأرض قرب الجيش اللبناني في مواجهة الجيش الإسرائيلي، الذي أطلق النار في الهواء.
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