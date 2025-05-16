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عودة الهدوء إلى طرابلس واستئناف الرحلات بمطار معيتيقة

عناصر من "اللواء 444" التابع لوزارة الدفاع الليبية في نقطة تفتيش بالعاصمة طرابلس قبل يومين
عناصر من "اللواء 444" التابع لوزارة الدفاع الليبية في نقطة تفتيش بالعاصمة طرابلس قبل يومين
 
الجمعة، 16-05-2025 11:51 م
الوكيل الإخباري-  قال مصدر بوزارة الداخلية الليبية إن الهدوء عاد إلى العاصمة الليبية طرابلس عقب اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة استمرت أيامًا، كما أُعيد فتح مطار معيتيقة الدولي، المنفذ الجوي الوحيد في العاصمة.اضافة اعلان


وقال مصدر مسؤول بالوزارة لوكالة الصحافة الفرنسية: "خلال الساعات الـ24 الماضية لم يتم رصد أي اشتباكات، وكانت الليلة الأولى منذ الاثنين التي تمكن خلالها سكان العاصمة من النوم دون سماع دوي انفجارات أو إطلاق رصاص".

وأضاف: "نعتقد أن الأمور تتجه نحو التزام جميع المجموعات بوقف إطلاق النار، الحركة عادت بشكل تدريجي إلى معظم أحياء طرابلس، وأُعيد فتح الطرق التي أُغلقت بالسواتر الترابية وتنظيفها وإزالة المخلفات".

وأعادت معظم المحلات التجارية فتح أبوابها، ونشرت الشركة العامة للخدمات العامة المكلفة بأعمال النظافة فرقها لإزالة مخلفات الاقتتال وتنظيف الشوارع والأحياء ونقل الركام؛ جراء أضرار لحقت ببعض المنازل أثناء تبادل القصف، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

كما أُعيد فتح محطات التزود بالوقود والمخابز وأسواق الخضار، مع تسجيل حركة مرور خفيفة، نظرًا لأن يوم الجمعة هو إجازة.

الجزيرة
 
gnews

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عربي ودولي عودة الهدوء إلى طرابلس واستئناف الرحلات بمطار معيتيقة

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