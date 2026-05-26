الثلاثاء 2026-05-26 07:22 م

عودة جزئية للإنترنت إلى إيران بعد انقطاع متواصل منذ ثلاثة أشهر

الثلاثاء، 26-05-2026 06:23 م

الوكيل الإخباري-   عادت خدمة الإنترنت بشكل جزئي إلى إيران، وفق ما أفاد مرصد "نتبلوكس" لمراقبة الشبكة الثلاثاء، بعد قطعها من جانب السلطات قبل ثلاثة أشهر بالتزامن مع بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وقال المرصد، إن مراقبة الإرسال يدلّ على "عودة جزئية للتواصل عبر الإنترنت في إيران في اليوم الثامن والثمانين، بعد 2093 ساعة من عزلة شبه تامة"، واصفا ذلك بـ"أطول حجب وطني شامل للإنترنت في التاريخ الحديث".

 
 


