عودة جزئية للإنترنت إلى إيران بعد انقطاع متواصل منذ ثلاثة أشهر

الوكيل الإخباري- عادت خدمة الانترنت بشكل جزئي الى إيران، وفق ما أفاد مرصد "نتبلوكس" لمراقبة الشبكة الثلاثاء، بعد قطعها من جانب السلطات قبل ثلاثة أشهر بالتزامن مع بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة والجمهورية الإسلامية من جهة أخرى.

وقال المرصد إن مراقبة الإرسال يدلّ على "عودة جزئية للتواصل عبر الإنترنت في إيران في اليوم الثامن والثمانين، بعد 2093 ساعة من عزلة شبه تامة"، واصفا ذلك بـ"أطول حجب وطني شامل للإنترنت في التاريخ الحديث".