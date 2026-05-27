عودة جزئية للإنترنت إلى إيران بعد انقطاع متواصل منذ ثلاثة أشهر

وقال المرصد إن مراقبة الإرسال يدلّ على "عودة جزئية للتواصل عبر الإنترنت في إيران في اليوم الثامن والثمانين، بعد 2093 ساعة من عزلة شبه تامة"، واصفا ذلك بـ"أطول حجب وطني شامل للإنترنت في التاريخ الحديث".
ولاحقا، أعلن نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف في منشور عبر منصة إكس "لقد اتُخذت الخطوة الأولى نحو الوصول الحر والمنظم إلى الفضاء الإلكتروني"، مضيفا أن مطالب الإيرانيين "ستُلبى".
