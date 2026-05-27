الأربعاء 2026-05-27 08:50 م

عودة جزئية للإنترنت إلى إيران بعد انقطاع متواصل منذ ثلاثة أشهر

اه
أرشيفية
 
الأربعاء، 27-05-2026 07:56 م

الوكيل الإخباري- عادت خدمة الانترنت بشكل جزئي الى إيران، وفق ما أفاد مرصد "نتبلوكس" لمراقبة الشبكة الثلاثاء، بعد قطعها من جانب السلطات قبل ثلاثة أشهر بالتزامن مع بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة والجمهورية الإسلامية من جهة أخرى.

اضافة اعلان


وقال المرصد إن مراقبة الإرسال يدلّ على "عودة جزئية للتواصل عبر الإنترنت في إيران في اليوم الثامن والثمانين، بعد 2093 ساعة من عزلة شبه تامة"، واصفا ذلك بـ"أطول حجب وطني شامل للإنترنت في التاريخ الحديث".


ولاحقا، أعلن نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف في منشور عبر منصة إكس "لقد اتُخذت الخطوة الأولى نحو الوصول الحر والمنظم إلى الفضاء الإلكتروني"، مضيفا أن مطالب الإيرانيين "ستُلبى".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية وفاة و13 إصابة إثر تصادم مركبتين في جرش

ب

أخبار محلية كبار ضباط القوات المسلحة يعودون المرضى في المستشفيات العسكرية

ل

أخبار محلية مراكز الإصلاح والتأهيل تعزز تواصل النزلاء مع ذويهم خلال عيد الأضحى

ي

أسواق ومال إنتاج المصافي في الكويت يهبط للنصف وسط تداعيات الحرب على إيران

ل

أسواق ومال المركزي الأوروبي: حرب إيران تهدد الاستقرار المالي في أوروبا

ب

عربي ودولي ترامب: الولايات المتحدة لن تخفف العقوبات المفروضة على إيران مقابل اليورانيوم

اه

عربي ودولي عودة جزئية للإنترنت إلى إيران بعد انقطاع متواصل منذ ثلاثة أشهر

ب

عربي ودولي دولة تعلن عن خفض أسعار البنزين والديزل لمدة أسبوع



 
 






الأكثر مشاهدة

 