عودة طائرة بوينغ من الصين إلى أميركا بسبب حرب الرسوم الجمركية

وتُعد عودة الطائرة، وهي من الطراز الأكثر مبيعًا لدى بوينغ، أحدث مؤشر على تعطل عمليات تسليم الطائرات الجديدة نتيجة انهيار وضع الإعفاء الجمركي الذي استمر لعقود في قطاع الطيران.
ورفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر الرسوم الجمركية الأساسية على الواردات الصينية إلى 145%، وردت الصين على ذلك بفرض رسوم بنسبة 125% على السلع الأميركية.
وستؤثر هذه الرسوم على أي شركة طيران صينية تتسلم طائرات بوينغ 737 ماكس، نظرًا لأن القيمة السوقية للطائرة تبلغ حوالي 55 مليون دولار، وفقًا لما ذكرته شركة "آي بي إيه" الاستشارية في مجال الطيران.
وهبطت الطائرة، التي كانت مخصصة لشركة طيران شيامن الصينية، في مطار بوينغ فيلد في سياتل الساعة 6:11 مساءً (01:11 بتوقيت غرينتش). وكانت الطائرة تحمل شعار شركة شيامن.
وخلال رحلة العودة التي امتدت لمسافة 8 آلاف كيلومتر، توقفت الطائرة للتزود بالوقود في غوام وهاواي. والطائرة واحدة من عدة طائرات من نفس الطراز تنتظر في مركز بوينغ لإتمام التصنيع بمدينة تشوشان الصينية، للخضوع للأعمال النهائية وتسليمها لشركة طيران صينية.
ولم يتضح بعدُ الطرف الذي اتخذ قرار إعادة الطائرة إلى الولايات المتحدة. ولم ترد بوينغ بعد على طلب التعليق، كما لم تستجب شيامن لطلب التعليق.
الجزيرة
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