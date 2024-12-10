عودة كبيرة للاجئين السوريين من معبر المصنع الحدودي بلبنان

الوكيل الإخباري- شهد مركز المعبر النظامي بين سوريا ولبنان منذ صباح اليوم حركة نشطة لعشرات العائدين، في ظل مواكبة أمنية متصلة بإجراءات عبور تقليدية بين البلدين وانتشار واسع للجيش اللبناني في محيط مراكز الأمن العام والجمارك اللبنانية وعلى التلال المحيطة به.

اضافة اعلان