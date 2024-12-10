 
الثلاثاء 2024-12-10 10:45 م
 

عودة كبيرة للاجئين السوريين من معبر المصنع الحدودي بلبنان

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 10-12-2024 10:41 م

الوكيل الإخباري-   شهد مركز المعبر النظامي بين سوريا ولبنان منذ صباح اليوم حركة نشطة لعشرات العائدين، في ظل مواكبة أمنية متصلة بإجراءات عبور تقليدية بين البلدين وانتشار واسع للجيش اللبناني في محيط مراكز الأمن العام والجمارك اللبنانية وعلى التلال المحيطة به.

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وبموازاة حركة مغادرة نازحين سوريين عبر نقطة المصنع الحدودية، رصدت كاميرا الجزيرة نت حركة مغادرة كثيفة لمئات السوريين عبر ممرات غير نظامية تقع وسط الجبال المحيطة بالمراكز الحدودية.

 
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