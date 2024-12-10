عودة كبيرة للاجئين السوريين من معبر المصنع الحدودي بلبنان

وبموازاة حركة مغادرة نازحين سوريين عبر نقطة المصنع الحدودية، رصدت كاميرا الجزيرة نت حركة مغادرة كثيفة لمئات السوريين عبر ممرات غير نظامية تقع وسط الجبال المحيطة بالمراكز الحدودية.
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