عودة مطار حلب الدولي للعمل الثلاثاء المقبل

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، الأحد، استئناف الحركة الجوية في مطار حلب الدولي اعتبارا من الثلاثاء المقبل الموافق 20 كانون الثاني 2026 وفق جدول الرحلات المعتمد. اضافة اعلان





وأشارت الهيئة في بيان إلى أن استئناف الحركة الجوية جاء بعد استكمال التقييمات الفنية والأمنية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن سلامة المسافرين والطواقم الجوية وأمن العمليات التشغيلية.



ودعت الهيئة المسافرين إلى متابعة تفاصيل رحلاتهم عبر شركات الطيران المعنية.





