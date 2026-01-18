عودة مطار حلب الدولي للعمل الثلاثاء المقبل

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن استئناف الحركة الجوية جاء بعد استكمال التقييمات الفنية والأمنية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن سلامة المسافرين والطواقم الجوية وأمن العمليات التشغيلية.
ودعت الهيئة المسافرين إلى متابعة تفاصيل رحلاتهم عبر شركات الطيران المعنية.
