الأحد 2026-01-18 01:19 م

عودة مطار حلب الدولي للعمل الثلاثاء المقبل

طائرة في أحد المطارات السورية
ارشيفية
 
الأحد، 18-01-2026 11:47 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، الأحد، استئناف الحركة الجوية في مطار حلب الدولي اعتبارا من الثلاثاء المقبل الموافق 20 كانون الثاني 2026 وفق جدول الرحلات المعتمد.اضافة اعلان


وأشارت الهيئة في بيان إلى أن استئناف الحركة الجوية جاء بعد استكمال التقييمات الفنية والأمنية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن سلامة المسافرين والطواقم الجوية وأمن العمليات التشغيلية.

ودعت الهيئة المسافرين إلى متابعة تفاصيل رحلاتهم عبر شركات الطيران المعنية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

اعتداءات كبيرة لتزويد مزارع وبرك

أخبار محلية محافظ جرش: حصر 200 بركة زراعية في المحافظة

هيونداي

أخبار الشركات لماذا يختار الأردنيون هيونداي من مؤسسة الوحدة للتجارة؟ 7 أسباب تحسم القرار

امطار

أخبار محلية الأمن يحذر الاردنيين من المنخفض الجوي

عشيرة أردنية تؤجل وفاة شيخها إكراماً للضيف! القصة كاملة

أخبار محلية عشيرة أردنية تؤجل وفاة شيخها إكراماً للضيف! القصة كاملة

حرائق في تشيلي

عربي ودولي إجلاء قرابة 20 ألف شخص بسبب حرائق في جنوب تشيلي

للا

فيديو الوكيل "أنت مصاب بالإيدز" .. فحص خاطئ يدمر حياة شاب أردني ويهدم مستقبله

انطلاق عمليات "مسك" لخدمات الدفع رسميًا وإصدار أولى منتجاتها: بطاقة ائتمانية إسلامية بصيغة عصرية

أخبار الشركات انطلاق عمليات "مسك" لخدمات الدفع رسميًا وإصدار أولى منتجاتها: بطاقة ائتمانية إسلامية بصيغة عصرية

وزارة البيئة للأردنيين: "عيب تضيع مصاريك على مخالفة ولادك أولى فيها"

أخبار محلية وزارة البيئة للأردنيين: "عيب تضيع مصاريك على مخالفة ولادك أولى فيها"



 






الأكثر مشاهدة