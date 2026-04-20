عون: اخترت التفاوض لوقف الحرب .. ونحن فقط من سيفاوض

وأوضح عون، خلال لقائه وفد "جبهة السيادة"، أن خيار التفاوض يهدف إلى وقف الأعمال العدائية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبية، ونشر الجيش اللبناني حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا.
وأشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى خلال اتصال معه تفهما وتجاوبا مع مطلب لبنان، وتدخل لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار، والتحضير لإطلاق مسار تفاوضي ينهي "الوضع الشاذ"، ويعيد سلطة الدولة اللبنانية وسيادتها على كامل أراضيها، وفي مقدمتها الجنوب.
وأضاف أن الاتصالات ستتواصل للمحافظة على وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات، التي يفترض أن تواكب بأوسع دعم وطني لتمكين الفريق المفاوض من تحقيق أهدافه.
وشدد عون على أن المفاوضات المقبلة منفصلة عن أي مسارات تفاوضية أخرى، مؤكدًا أن لبنان أمام خيارين إما استمرار الحرب بما تحمله من تداعيات إنسانية واجتماعية واقتصادية وسيادية، أو التفاوض لوضع حد لها وتحقيق الاستقرار المستدام، مضيفًا: "اخترت التفاوض وكلي أمل بأن نتمكن من إنقاذ لبنان".
ويسري منذ منتصف ليل الخميس الجمعة وقف هش لإطلاق النار بين حزب الله واسرائيل، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدنة لمدّة 10 أيّام بين الطرفين، اللذين يخوضان حربا بدأت في 2 آذار، واسفرت عن نزوح أكثر من مليون خصوصا من جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية.
-
أخبار متعلقة
-
