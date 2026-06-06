عون: الاعتداء الإسرائيلي على الجيش يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية

وقال عون في بيان إن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية، ويأتي في سياق التصعيد المستمر الذي يهدد الاستقرار والأمن في الجنوب على رغم الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة من دون رادع .
وأكد أن لبنان لن يتهاون في حماية أرضه وشعبه، مشددا على أن هذه الاعتداءات لن تثنيه عن التمسك بحقوقه الوطنية الكاملة.
ودعا الرئيس عون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة، وضمان احترام القرارات الدولية ذات الصلة، بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.
-
أخبار متعلقة
-
سوريا .. توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة الجنوبي
-
الكويت تعلن استئناف حركة الملاحة الجوية بعد إغلاق احترازي
-
جيش الاحتلال يدعو سكان عدد من البلدات جنوب لبنان إلى الإخلاء
-
الجيش اللبناني يعلن استشهاد عدد من عناصره إثر استهداف إسرائيلي
-
قرار جديد من الفيفا بشأن زجاجات المياه في كأس العالم 2026
-
الولايات المتحدة تحرم أفراداً من بعثة إيران للمونديال من التأشيرات
-
أمريكا .. مخاوف متزايدة بعد ظهور جديد للدودة الحلزونية "آكلة اللحوم"
-
بيان أميركي بشأن صواريخ أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين