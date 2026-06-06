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عون: الاعتداء الإسرائيلي على الجيش يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية

عون: الاعتداء الإسرائيلي على الجيش يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية
عون: الاعتداء الإسرائيلي على الجيش يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية
 
السبت، 06-06-2026 01:08 م
الوكيل الإخباري-   أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني على طريق الخردلي - النبطية، السبت، وأدى إلى استشهاد ضابطين وعسكري انضموا إلى قافلة من سبقهم من الشهداء العسكريين والمدنيين والأطفال والنساء ورجال الإسعاف والإنقاذ والإعلاميين.اضافة اعلان


وقال عون في بيان إن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية، ويأتي في سياق التصعيد المستمر الذي يهدد الاستقرار والأمن في الجنوب على رغم الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة من دون رادع .

وأكد أن لبنان لن يتهاون في حماية أرضه وشعبه، مشددا على أن هذه الاعتداءات لن تثنيه عن التمسك بحقوقه الوطنية الكاملة.

ودعا الرئيس عون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة، وضمان احترام القرارات الدولية ذات الصلة، بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.
 
 


gnews

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