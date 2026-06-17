عون: الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وهي سيدة قرارها

وأضاف: "نحن مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعدنا، ومن ضمنها إيران".
وشدد على أن التفاوض تتولاه الدولة اللبنانية وحدها، قائلاً: "الدولة اللبنانية هي سيدة قرارها، وما من أحد يتحدث باسمنا أو يتخذ قرارات عنا أو على حسابنا".
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