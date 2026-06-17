الأربعاء 2026-06-17 05:04 م

عون: الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وهي سيدة قرارها

عون
الرئيس اللبناني جوزاف عون
 
الأربعاء، 17-06-2026 03:36 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن التأكيدات التي تلقاها لبنان وما يصرّ عليه تتمثل في أن "مسار لبنان مستقل في المفاوضات"، مؤكداً في الوقت نفسه دعم أي جهود من شأنها التوصل إلى وقف لإطلاق النار.اضافة اعلان


وأضاف: "نحن مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعدنا، ومن ضمنها إيران".

وشدد على أن التفاوض تتولاه الدولة اللبنانية وحدها، قائلاً: "الدولة اللبنانية هي سيدة قرارها، وما من أحد يتحدث باسمنا أو يتخذ قرارات عنا أو على حسابنا".
 
 


gnews

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