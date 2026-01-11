عون: الشعب اللبناني يريد الوفاق الوطني والسلم الأهلي

وأوضح الرئيس عون أنه، وعلى الرغم من التحديات الداخلية والخارجية والإقليمية والدولية، تمكّنت الدولة من التوفيق بين مقتضيات السيادة الوطنية، ومحاولة استرداد الأراضي المحتلة، والحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي.
وأكد أن الشعب اللبناني يريد الوفاق الوطني والسلم الأهلي، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الاستقرار ومنع الانهيار تحقق، والعمل مستمر على إعادة تثبيت الدولة.
