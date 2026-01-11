الأحد 2026-01-11 11:13 م

عون: الشعب اللبناني يريد الوفاق الوطني والسلم الأهلي

الوكيل الإخباري-   اعتبر الرئيس جوزاف عون، أن خريطة الطريق لعهده هي خطاب القسم الذي تضمّن ما هو مطلوب منه القيام به، مشيرا إلى أن هذا الخطاب هو خلاصة تجربته في الحياة العسكرية على مدى 42 عامًا، و8 سنوات في قيادة الجيش، مؤكدًا أنه لم يوضع ليبقى حبرًا على ورق، وأنه سيبذل المستحيل لتحقيق كل ما ورد فيه، مع الإقرار بعدم إمكانية تحقيقه بالكامل في سنة واحدة، في حين لا يمكن إنكار ما تحقق خلال هذه السنة.

وأوضح الرئيس عون أنه، وعلى الرغم من التحديات الداخلية والخارجية والإقليمية والدولية، تمكّنت الدولة من التوفيق بين مقتضيات السيادة الوطنية، ومحاولة استرداد الأراضي المحتلة، والحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي.


وأكد أن الشعب اللبناني يريد الوفاق الوطني والسلم الأهلي، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الاستقرار ومنع الانهيار تحقق، والعمل مستمر على إعادة تثبيت الدولة.

 
 


الرئيس اللبناني جوزاف عون

