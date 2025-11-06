عون عقب الهجمات الإسرائيلية العنيفة على الجنوب: جريمة مكتملة الأركان

وفي التفاصيل، رأى عون أن ما قامت به إسرائيل اليوم في جنوب لبنان "يعد جريمة مكتملة الأركان، ليس فقط وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المدنيين وترويعهم وإجبارهم على النزوح من ديارهم، بل يعد كذلك جريمة سياسية نكراء".
وأضاف عون: "كلما عبّر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع إسرائيل، كلما أمعنت في عدوانها على السيادة اللبنانية وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتمادت في خرقها لالتزاماتها بمقتضى تفاهم وقف الأعمال العدائية".
وختم قائلا: "مرّ قرابة العام منذ دخل وقف إطلاق النار حيّز النفاذ، وخلال تلك الفترة، لم تدّخر إسرائيل جهدا لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية بين البلدين… وصلت رسالتكم".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يمدد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران
-
الملك تشارلز يجرد شقيقه أندرو بشكل رسمي من لقب "الأمير"
-
موسكو: واشنطن أبلغتنا بإجراء تجربة صاروخ عابر للقارات
-
محكمة استئناف هولندية ترفض دعوى لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
-
منظمة الصحة العالمية تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة
-
شهيد و3 إصابات في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
-
مشاريع إغاثية إماراتية متنوعة تثبت حضورها في غزة
-
اول ظهور للمعتمر صاحب واقعة الحرم المكي ويكشف التفاصيل - فيديو