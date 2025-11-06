عون عقب الهجمات الإسرائيلية العنيفة على الجنوب: جريمة مكتملة الأركان

الخميس 2025-11-06 11:38 م
 

الخميس، 06-11-2025 09:57 م
الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون مساء اليوم الخميس، أن الهجمات التي نفذتها إسرائيل على جنوب البلاد تعتبر جريمة مكتملة الأركان، مشيرا إلى أن رسالة تل أبيب حول التفاوض "وصلت".اضافة اعلان


وفي التفاصيل، رأى عون أن ما قامت به إسرائيل اليوم في جنوب لبنان "يعد جريمة مكتملة الأركان، ليس فقط وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المدنيين وترويعهم وإجبارهم على النزوح من ديارهم، بل يعد كذلك جريمة سياسية نكراء".

وأضاف عون: "كلما عبّر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع إسرائيل، كلما أمعنت في عدوانها على السيادة اللبنانية وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتمادت في خرقها لالتزاماتها بمقتضى تفاهم وقف الأعمال العدائية".

وختم قائلا: "مرّ قرابة العام منذ دخل وقف إطلاق النار حيّز النفاذ، وخلال تلك الفترة، لم تدّخر إسرائيل جهدا لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية بين البلدين… وصلت رسالتكم".

