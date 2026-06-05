عون: على إيران عدم التدخل في شؤون لبنان

الوكيل الإخباري- طالب الرئيس اللبناني جوزاف عون، إيران بعدم التدخل في شؤون بلاده، مشددا أن على حزب الله أن يفهم أن التفاوض هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع مع إسرائيل.

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