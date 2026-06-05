عون: على إيران عدم التدخل في شؤون لبنان

وقال عون في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية نشرت الجمعة، متوجها إلى إيران خلال "هذه ليست بلادكم، هذه بلادنا... ليس من شأنكم التدخّل في شؤون بلادنا" مضيفا "إنهم يستخدمون لبنان ورقة مساومة في مفاوضاتهم مع الولايات المتحدة. هذا أمر غير مقبول".
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