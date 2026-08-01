السبت 2026-08-01 11:29 ص

عون: لا شرعية لأي سلاح خارج الدولة والجيش وحده يحمي لبنان

عون: لا شرعية لأي سلاح خارج الدولة والجيش وحده يحمي لبنان
عون: لا شرعية لأي سلاح خارج الدولة والجيش وحده يحمي لبنان
 
السبت، 01-08-2026 08:59 ص
الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن الجيش اللبناني هو الضامن لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله، مشددًا على أن "لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، ولا حماية للوطن إلا بجيشه الوطني الجامع".اضافة اعلان


وقال عون، في كلمة بمناسبة عيد الجيش، إن المؤسسة العسكرية هي الجهة الوحيدة التي تمتلك القرار والقوة والشرعية لتكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة، مؤكدًا أن العمل مستمر بثبات وإصرار، خطوةً خطوةً، لترسيخ هذا المبدأ بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة العيش المشترك.

وفي ما يتعلق بالوضع في الجنوب، أشار عون إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب انتشارًا كاملًا للجيش على طول الحدود الجنوبية، بالتزامن مع أي انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وبسط سلطة الدولة بشكل حصري على كامل أراضيها، بما يؤكد قدرة لبنان، عبر جيشه وحده، على حماية سيادته وضبط أمن حدوده وتهيئة الظروف لعودة الأهالي إلى قراهم.

ودعا عون اللبنانيين إلى الالتفاف حول الجيش باعتباره "الخط الأحمر الجامع"، وفوق كل الانقسامات السياسية والحزبية، معتبرًا أن إضعاف المؤسسة العسكرية أو التشكيك بها ينعكس سلبًا على الدولة ويهدد مقومات الاستقرار.

كما جدد ثقته بقيادة الجيش، مثنيًا على أدائها في إدارة الملفات الوطنية الحساسة، ومؤكدًا استمرار الدولة في العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للعسكريين، وتأمين الدعم والتجهيز والتدريب اللازمين للمؤسسة العسكرية، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بدء هدم فندق كراون في شارع الإذاعة والتلفزيون

خاص بالوكيل بدء هدم فندق كراون في شارع الإذاعة والتلفزيون - فيديو

تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية وتحوله إلى سياسة ممنهجة

فلسطين تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية وتحوله إلى سياسة ممنهجة

خطوات جديدة لدعم الشراكة الاقتصادية بين الأردن وسويسرا

اقتصاد محلي خطوات جديدة لدعم الشراكة الاقتصادية بين الأردن وسويسرا

انخفاض طفيف على أسعار الذهب في الأردن

اقتصاد محلي انخفاض طفيف على أسعار الذهب في الأردن

ارتفاع ملحوظ في معدل ولادات التوائم بالأردن

أخبار محلية ارتفاع ملحوظ في معدل ولادات التوائم بالأردن

الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض صواريخ إيرانية معادية

عربي ودولي الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض صواريخ إيرانية معادية

ترامب: النجاح في مواجهة إيران مهّد لاتفاق نزع سلاح "حماس"

عربي ودولي ترامب: النجاح في مواجهة إيران مهّد لاتفاق نزع سلاح "حماس"

الدنمارك تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر آب

عربي ودولي الدنمارك تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر آب



 
 






الأكثر مشاهدة

 