عون: لا شرعية لأي سلاح خارج الدولة والجيش وحده يحمي لبنان

08:59 ص

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن الجيش اللبناني هو الضامن لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله، مشددًا على أن "لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، ولا حماية للوطن إلا بجيشه الوطني الجامع". اضافة اعلان





وقال عون، في كلمة بمناسبة عيد الجيش، إن المؤسسة العسكرية هي الجهة الوحيدة التي تمتلك القرار والقوة والشرعية لتكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة، مؤكدًا أن العمل مستمر بثبات وإصرار، خطوةً خطوةً، لترسيخ هذا المبدأ بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة العيش المشترك.



وفي ما يتعلق بالوضع في الجنوب، أشار عون إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب انتشارًا كاملًا للجيش على طول الحدود الجنوبية، بالتزامن مع أي انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وبسط سلطة الدولة بشكل حصري على كامل أراضيها، بما يؤكد قدرة لبنان، عبر جيشه وحده، على حماية سيادته وضبط أمن حدوده وتهيئة الظروف لعودة الأهالي إلى قراهم.



ودعا عون اللبنانيين إلى الالتفاف حول الجيش باعتباره "الخط الأحمر الجامع"، وفوق كل الانقسامات السياسية والحزبية، معتبرًا أن إضعاف المؤسسة العسكرية أو التشكيك بها ينعكس سلبًا على الدولة ويهدد مقومات الاستقرار.



كما جدد ثقته بقيادة الجيش، مثنيًا على أدائها في إدارة الملفات الوطنية الحساسة، ومؤكدًا استمرار الدولة في العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للعسكريين، وتأمين الدعم والتجهيز والتدريب اللازمين للمؤسسة العسكرية، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.





