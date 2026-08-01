عون: لا شرعية لأي سلاح خارج الدولة والجيش وحده يحمي لبنان

وقال عون، في كلمة بمناسبة عيد الجيش، إن المؤسسة العسكرية هي الجهة الوحيدة التي تمتلك القرار والقوة والشرعية لتكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة، مؤكدًا أن العمل مستمر بثبات وإصرار، خطوةً خطوةً، لترسيخ هذا المبدأ بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة العيش المشترك.
وفي ما يتعلق بالوضع في الجنوب، أشار عون إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب انتشارًا كاملًا للجيش على طول الحدود الجنوبية، بالتزامن مع أي انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وبسط سلطة الدولة بشكل حصري على كامل أراضيها، بما يؤكد قدرة لبنان، عبر جيشه وحده، على حماية سيادته وضبط أمن حدوده وتهيئة الظروف لعودة الأهالي إلى قراهم.
ودعا عون اللبنانيين إلى الالتفاف حول الجيش باعتباره "الخط الأحمر الجامع"، وفوق كل الانقسامات السياسية والحزبية، معتبرًا أن إضعاف المؤسسة العسكرية أو التشكيك بها ينعكس سلبًا على الدولة ويهدد مقومات الاستقرار.
كما جدد ثقته بقيادة الجيش، مثنيًا على أدائها في إدارة الملفات الوطنية الحساسة، ومؤكدًا استمرار الدولة في العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للعسكريين، وتأمين الدعم والتجهيز والتدريب اللازمين للمؤسسة العسكرية، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض صواريخ إيرانية معادية
-
ترامب: النجاح في مواجهة إيران مهّد لاتفاق نزع سلاح "حماس"
-
الدنمارك تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر آب
-
حرائق الغابات تخرج عن نطاق السيطرة في جنوب ألمانيا
-
وكالة: إصابة ناقلة نفط بـ"مقذوف مجهول" قبالة سواحل عمان
-
الحوثيون ينفون التخطيط لفرض رسوم على المرور عبر مضيق باب المندب
-
سنتكوم: سمحنا لنحو 30 سفينة بالعبور رغم إجراءات الحصار
-
الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران