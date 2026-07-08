عون: لا يمكنني مشاهدة وطني وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر

02:53 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الأربعاء، إن لبنان اختار المفاوضات مع إسرائيل للحد من الخسائر في الأرواح والقرى، وإزالة الاحتلال في نهاية المطاف. اضافة اعلان





وأضاف عون بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية "لا يمكنني أن أقف متفرجا على وطني وهو يُقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر"، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت لوقف "آلة الدمار والإبادة الإسرائيلية".



وشدد على أن المفاوضات تلقى دعم غالبية اللبنانيين وبينهم من الطائفة الشيعية، التي دفعت الثمن الأكبر للحروب في الجنوب.



وأكد الاستمرار في المفاوضات، داعيا اللبنانيين إلى الحفاظ على "إيمانهم بلبنان"، لافتا إلى أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، رغم العراقيل والصعوبات.



وعن لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، توقع عون أن تحمل زيارته المرتقبة إلى واشنطن إيجابيات للبنان، لأنها تترجم الاهتمام الأميركي غير المسبوق بلبنان، ودعم الولايات المتحدة لمسار إيجاد حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية، وتحقيق الاستقرار في كامل منطقة الشرق الأوسط.



وكان مسؤول في البيت الأبيض قال إن الولايات المتحدة وجّهت دعوة إلى الرئيس اللبناني لزيارتها في 21 تموز، وذلك بعد أن وقّعت إسرائيل ولبنان اتفاقا إطاريا في واشنطن الشهر الماضي.



وجاء توقيع الاتفاق عقب محادثات استمرت أيام عدة بوساطة أميركية وهدفت إلى إنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله.





