عون: لبنان أمام خيار بناء دولة تحتكر السلاح أو البقاء رهينة منطق الميليشيات

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، السبت، أن لبنان يقف أمام استحقاق مصيري يتمثل في الاختيار بين بناء دولة سيدة تحتكر السلاح وتفرض سيادة القانون وتحمي جميع مواطنيها، أو البقاء رهينة منطق الميليشيات وثقافة الإلغاء.

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