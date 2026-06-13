عون: لبنان أمام خيار بناء دولة تحتكر السلاح أو البقاء رهينة منطق الميليشيات

وقال عون إن الذاكرة الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل اللبنانيين، وأن تحمل مختلف الجراح والآلام بهدف منع تكرارها وبناء مستقبل قائم على الاستقرار والعدالة.
-
أخبار متعلقة
-
3 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
-
أكسيوس: ترامب أخبر نتنياهو بأن الصفقة مع إيران رائعة
-
الاحتلال يوجه إنذارا لسكان 20 بلدة وقرية في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم
-
ترامب يقول إن ضربة أميركية قتلت زعيم عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية
-
مصرع متسلق يمني إثر سقوطه في فوهة بركانية بمحافظة الضالع جنوبي اليمن
-
الولايات المتحدة تعلن إسقاط مسيّرات إيرانية رغم أجواء التفاؤل باتفاق مرتقب
-
عراقجي: إيران وسلطنة عمان ستصدران قريبا بيانا مشتركا بشأن مضيق هرمز
-
قاليباف يوجه رسالة تحذيرية لترامب