الثلاثاء 2026-06-23 06:05 م

عون: لبنان لن يقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي وسقوط الوصايات الخارجية

رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون
جوزاف عون
 
الثلاثاء، 23-06-2026 05:21 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، الثلاثاء، إنّ لبنان لن تقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي وبسقوط الوصايات الخارجية معاً، لأن الخيار الوحيد هو سيادة لبنان، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.

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وأضاف عون تزامنا مع جولة خامسة من المحادثات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن، وبينما يسعى لبنان إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، أنّ تطورات الأيام الماضية أثبتت صحة خيار الذهاب إلى التفاوض لأنه السبيل الوحيد المعتمد على مستوى العالم كله لتحقيق الأهداف الوطنية واستعادة كل الحقوق.

 
 


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