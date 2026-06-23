عون: لبنان لن يقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي وسقوط الوصايات الخارجية

الوكيل الإخباري- قال الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، الثلاثاء، إنّ لبنان لن تقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي وبسقوط الوصايات الخارجية معاً، لأن الخيار الوحيد هو سيادة لبنان، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.

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