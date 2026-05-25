عون: لبنان لن يقبل بواقع الاحتلال المتجدد في الجنوب

وقال عون إن الاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف، وإن قرى جنوبية لا تزال تئن تحت وطأة احتلال متجدد في انتهاك فاضح للقرارات الدولية، وخصوصاً القرار 1701. وأضاف: "لبنان لن يقبل بهذا الواقع ولن يسوّي معه، وسيبقى الطريق إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل مطلباً وطنياً ثابتاً لا تنازل عنه".
وأوضح الرئيس عون أن الدولة اللبنانية تعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال خيار التفاوض، الذي لن يكون تنازلاً ولا استسلاماً، بل تأكيداً على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته، وبسط سلطته من خلال جيشه وقواه الأمنية الشرعية.
وشدد عون على أن الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلامة الإقليمية، مضيفاً: "إن الذين حرروا الجنوب بدمائهم، عسكريين ومقاومين، كما جميع اللبنانيين، يستحقون دولة قوية متماسكة بشرعية مؤسساتها المدنية والعسكرية، وعادلة بقوانين لا تمييز فيها، وموحدة بإرادة شعبها وتضامنهم".
ودعا إلى بناء دولة قوية ومتماسكة تكون حصناً للبنانيين جميعاً، وتكون السيادة فيها أمانة يحملها كل مواطن لبناني، مؤكداً أن تحرير الجنوب واجب تتحمله الدولة بدعم من أبنائها، لأنه خيار لا بديل عنه.
