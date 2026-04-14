عون: لبنان يحتاج مساعدات عاجلة

الثلاثاء، 14-04-2026 03:50 م
الوكيل الإخباري-  أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يواجه كارثة إنسانية كبيرة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن هذه التطورات أدت إلى نزوح أكثر من مليون لبناني من مناطقهم.اضافة اعلان


وأوضح عون أن تداعيات النزوح الواسع تشكل تحدياً كبيراً على المستويات الإنسانية والخدمية، في ظل الضغط المتزايد على البنية التحتية والموارد المحدودة في البلاد.

وشدد على أن لبنان بحاجة إلى مساعدات عاجلة لمواجهة هذه الأزمة، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لتقديم الدعم اللازم والتخفيف من معاناة المتضررين.

وأضاف أن آثار هذه الأزمة لن تنتهي فور وقف إطلاق النار، بل ستمتد لفترة طويلة، ما يتطلب خططاً مستدامة لإعادة الاستقرار ومعالجة التداعيات الإنسانية والاقتصادية.
 
 


