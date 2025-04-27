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عون وسلام يدينان الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 27-04-2025 09:06 م

الوكيل الإخباري-   أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون، الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم الأحد.

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وفي بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية دعا عون، الولايات المتحدة وفرنسا، كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فوراً عن اعتداءاتها".
وقال " إن استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها".


بدوره أدان رئيس الحكومة نواف سلام في بيان "مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على لبنان ، مطالبا الدول الراعية لاتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الأعمال العدائية، بالتحرك لوقف هذه الاعتداءات وتسريع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية".

 
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