عون: يجب التوصل إلى "اتفاق أمني" قبل طرح مسألة اللقاء مع نتنياهو

الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون
الوكيل الإخباري-   شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الاثنين، على ضرورة التوصل إلى اتفاق أمني ووقف الهجمات الإسرائيلية على بلاده قبل عقد أي لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو لقاء تضغط الولايات المتحدة لعقده.

وأفاد مكتب عون في بيان أن الرئيس شدد على أن "التوقيت غير مناسب الآن للقاء" نتنياهو، إذ "علينا أولا أن نتوصل إلى اتفاق أمني، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية علينا، قبل أن نطرح مسألة اللقاء بيننا".

 
 


