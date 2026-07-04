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عون يدعو الولايات المتحدة إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب لبنان

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أرشيفية
 
السبت، 04-07-2026 05:23 م

الوكيل الإخباري- دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون، السبت، الولايات المتحدة إلى مواصلة الوقوف إلى جانب بلاده، بعد إبرام اتفاق إطاري مع إسرائيل برعاية واشنطن؛ بهدف التوصل إلى "سلام دائم" ويعارضه حزب الله المدعوم من إيران.

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وينص الاتفاق الذي أبرم في 26 حزيران بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة، على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، شرط نزع سلاح حزب الله، بدءا من "مناطق تجريبية" ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.


ودخل لبنان الحرب في الثاني من آذار، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل، قال إنها رد على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط.


وردت إسرائيل بحملة قصف واسعة وهجوم بري، في حين كثّفت دعواتها إلى إخلاء مناطق واسعة من جنوب لبنان.


وأتاحت مذكرة التفاهم الموقعة في 17 حزيران بين طهران وواشنطن دخول وقف هش لإطلاق النار حيز التنفيذ اعتبارا من 21 حزيران.

 
 


gnews

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