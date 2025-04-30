الأربعاء 2025-04-30 03:25 م
 

عون يدعو للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من التلال التي تحتلها

الرئيس اللبناني جوزاف عون
الرئيس اللبناني جوزاف عون
 
الأربعاء، 30-04-2025 01:13 م
الوكيل الإخباري- دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى تفعيل عمل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من التلال التي تحتلها وإعادة الأسرى اللبنانيين.اضافة اعلان


وقال عون، خلال استقباله رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ آلية وقف إطلاق النار في الجنوب الجنرال جاسبير جيفيرز، والرئيس الجديد للجنة الجنرال مايكل ليني الذي تسلّم مهامه اليوم: "إن الجيش يقوم بمهامه كاملة في الجنوب، لا سيما في منطقة جنوب الليطاني، حيث يواصل عمليات مصادرة الأسلحة والذخائر وإزالة المظاهر المسلحة"، لافتاً إلى أن "ما يعيق استكمال انتشاره هو استمرار الاحتلال للتلال الخمس ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية".

كما أفاد مصدر أمني لبناني بحصول إشكال بين الأهالي وقوة فرنسية في اليونيفيل في محيط بلدة صدّيقين جنوب لبنان خلال محاولة الدورية الدخول إلى أحد الوديان.

وأشار المصدر إلى أن عدداً من أهالي مدينة بنت جبيل اعترضوا على دخول قوة من "اليونيفيل" إلى البلدة بدون مؤازرة من الجيش اللبناني.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية لمشاريع في بلدية الوسطية

أخبار محلية "السلامة المرورية": إجراءات فورية للحد من الحوادث على شارع البتراء بإربد

وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن

أخبار محلية سلطة وادي الأردن توقع اتفاقية تأجير قطعة أرض للأسواق الحرة الأردنية

ا

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

ل

أخبار محلية الملك يدشن المرحلة الثانية من الحديقة النباتية الملكية في تل الرمان

ل

أخبار محلية معرض "مانغا هوكوساي مانغا" يجسر الثقافات من خلال الفن

تعبيرية

عربي ودولي الإمارات تحبط محاولة تهريب عتاد عسكري إلى الجيش السوداني

ل

تكنولوجيا صاروخ Alpha الأمريكي يفشل في إيصال قمر صناعي إلى المدار

رجل إدارة السير

شؤون برلمانية النائب ابو عرابي يقترح تقسيط مخالفات السير



 
 





الأكثر مشاهدة