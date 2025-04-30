عون يدعو للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من التلال التي تحتلها

وقال عون، خلال استقباله رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ آلية وقف إطلاق النار في الجنوب الجنرال جاسبير جيفيرز، والرئيس الجديد للجنة الجنرال مايكل ليني الذي تسلّم مهامه اليوم: "إن الجيش يقوم بمهامه كاملة في الجنوب، لا سيما في منطقة جنوب الليطاني، حيث يواصل عمليات مصادرة الأسلحة والذخائر وإزالة المظاهر المسلحة"، لافتاً إلى أن "ما يعيق استكمال انتشاره هو استمرار الاحتلال للتلال الخمس ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية".
كما أفاد مصدر أمني لبناني بحصول إشكال بين الأهالي وقوة فرنسية في اليونيفيل في محيط بلدة صدّيقين جنوب لبنان خلال محاولة الدورية الدخول إلى أحد الوديان.
وأشار المصدر إلى أن عدداً من أهالي مدينة بنت جبيل اعترضوا على دخول قوة من "اليونيفيل" إلى البلدة بدون مؤازرة من الجيش اللبناني.
بترا
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