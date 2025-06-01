عون يصل بغداد والسوداني في استقباله

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان: "استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، في مراسم استقبال رسمية، رئيس الجمهورية اللبنانية السيد جوزيف عون لدى وصوله الى بغداد، جرى خلالها استعراض حرس الشرف وعزف النشيد الوطني لكلا البلدين".
وسيعقد الجانبان مباحثات رسمية، تتناول مجمل العلاقات العراقية اللبنانية، وسبل تعزيزها وتطويرها على مختلف الصعد والمجالات، إضافة الى استعراض الأوضاع العامة في المنطقة، وفرص تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وفق البيان.
وكان الرئيس اللبناني وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة العراقية على رأس وفد حكومي بارز في زيارة رسمية إلى العراق.
ومنتصف أبريل الماضي ساد توتر العلاقات بين البلدين، بعد أن استدعت وزارة الخارجية العراقية، السفير اللبناني لدى بغداد علي الحبحاب، للتعبير عن عدم ارتياحها للتصريحات التي أدلى بها الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن الحشد الشعبي في العراق.
وكان عون قد قال في مقابلة صحفية إن "لبنان لن يستنسخ تجربة الحشد الشعبي في العراق لاستيعاب حزب الله ضمن صفوف الجيش اللبناني".
روسيا اليوم
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