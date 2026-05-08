عون يطالب بضغط أوروبي لوقف إطلاق النار وإعادة نشر الجيش اللبناني على الحدود الدولية

وخلال استقباله المفوضة الأوروبية لشؤون المساواة والجاهزية وإدارة الأزمات هاجا لحبيب، شدد عون على أن لبنان متمسك بوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية كافة، للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب في الجنوب، تمهيدًا لإعادة نشر الجيش حتى الحدود الدولية، والإفراج عن الأسرى وعودة النازحين.
وأشار إلى أن الخسائر البشرية الكبيرة جراء الاعتداءات الإسرائيلية جعلت الحاجة إلى إغاثة النازحين ترتفع يومًا بعد يوم، مناشدًا الدول الشقيقة والصديقة تقديم مساعدات إنسانية وإنمائية عاجلة.
ووجه عون الشكر إلى الاتحاد الأوروبي على تجاوبه الدائم مع احتياجات لبنان وحرصه على سيادته الكاملة، مؤكدًا أن اللبنانيين متضامنون إزاء التحديات ومتمسكون بوحدتهم ويتصدون لأي محاولة لزرع الفتنة.
