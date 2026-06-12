عون يطلب تصورا مكتوبا من "حزب الله" لحل الأزمة العسكرية جنوبا

وأوضح المصدر أن هذه الورقة المطلوبة تُعد ضرورية لنقاشها ووضع الملاحظات عليها، وإلا فإن الجميع سيظل يدور في الدوامة نفسها دون تحقيق أي تقدم.
وجزم المصدر نفسه بأنه لا يوجد حتى الآن أي موعد محدد للجولة المقبلة من المفاوضات، مؤكداً أن الرئيس عون، الذي ينسق باستمرار مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن المقترح الأميركي، ينتظر من "حزب الله" أن يقدم له هذه الخريطة الواضحة ليبني على الشيء مقتضاه.
وأكد المصدر أن بري مستعجل الآن أكثر من أي وقت مضى من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، لكنه أوضح أن الحلول المطروحة التي وصلته حتى الآن لا تزال عامة وتفتقد إلى آليات واضحة للتنفيذ، ولا سيما تلك المتعلقة بالمناطق التجريبية التي يرفض بري أن يتم فيها الانسحاب الإسرائيلي من جانب واحد.
وتوقع المصدر أن يتم تحقيق تقدم في الساعات المقبلة، وذلك ربطاً بالتقدم الحاصل في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لافتاً إلى أن اقتراح بري يقوم على أن يحدث قبل كل شيء وقف إطلاق نار شامل، وبعد ذلك فقط توضع كل الخطوات التالية والملفات العالقة على طاولة المفاوضات، مشدداً على أن بري يشترط وجود مظلة عربية إيرانية يحتاجها لبنان، برعاية أميركية، على أن يكون للسعودية وقطر دور محوري فيها.
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