عون يلتقي مع ترامب لعرض خطة بشأن كيفية نزع سلاح "حزب الله"

الوكيل الإخباري- يزور الرئيس اللبناني جوزاف عون هذا الأسبوع البيت الأبيض، وذلك لعرض خطة على الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول كيفية نزع سلاح جماعة حزب الله المدعومة من إيران وضمان انسحاب إسرائيل من لبنان.

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