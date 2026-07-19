الأحد 2026-07-19 09:57 ص

عون يلتقي مع ترامب لعرض خطة بشأن كيفية نزع سلاح "حزب الله"

الرئيس اللبناني جوزاف عون
جوزاف عون
 
الأحد، 19-07-2026 09:45 ص

الوكيل الإخباري-   يزور الرئيس اللبناني جوزاف عون هذا الأسبوع البيت الأبيض، وذلك لعرض خطة على الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول كيفية نزع سلاح جماعة حزب الله المدعومة من إيران وضمان انسحاب إسرائيل من لبنان.

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وكان عون يشغل منصب قائد الجيش اللبناني قبل انتخابه رئيسا العام الماضي، وهو أول رئيس لبناني يزور البيت الأبيض منذ ما يقرب من 20 عاما، حيث سيلتقي مع ترامب وجها لوجه لأول مرة.

 
 


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