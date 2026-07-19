عون يلتقي مع ترامب لعرض خطة بشأن كيفية نزع سلاح "حزب الله"

وكان عون يشغل منصب قائد الجيش اللبناني قبل انتخابه رئيسا العام الماضي، وهو أول رئيس لبناني يزور البيت الأبيض منذ ما يقرب من 20 عاما، حيث سيلتقي مع ترامب وجها لوجه لأول مرة.
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