الخميس 2026-06-18 05:36 م

عون يوجه المفاوضين إلى التمسك بالموقف اللبناني بشأن وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي

الرئيس اللبناني جوزاف عون
الرئيس جوزاف عون
 
الخميس، 18-06-2026 05:10 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزاف عون ترأس اجتماعا لبحث الاستعدادات للجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية – الأمير كية - الإسرائيلية المقرر عقدها في الفترة من 23 إلى 25 حزيران في واشنطن.اضافة اعلان


وأضافت أن الرئيس عون وجه المفاوضين إلى التمسك بموقف بلاده بشأن وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني على الحدود الدولية.
 
 


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