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غائب منذ يومين .. أين قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني ؟

قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري إسماعيل قاآني
قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري إسماعيل قاآني
الأحد، 06-10-2024 11:30 ص
الوكيل الإخباري-  قال 3 مسؤولين إيرانيين لم يكشف عن هويتهم لصحيفة "نيويورك تايمز" إن إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، شوهد آخر مرة في بيروت الأسبوع الماضي.اضافة اعلان


وأضاف المسؤولون أن قاآني تواجد في بيروت لعقد اجتماع مع مسؤولي حزب الله عقب الضربات الإسرائيلية القاسية.

وقال أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني للصحيفة إن "صمت إيران بشأن هذه المسألة يثير الذعر بين أفراد القوة شبه العسكرية".

ولم يقدم المسؤولون في إيران إجابة واضحة حتى الآن عن مصير قاآني، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية.

من جانبها، نقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية عن مصدر في الحرس الثوري: قاآني موجود في طهران ولم يسافر إلى بيروت".

سكاي نيوز
 
gnews

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