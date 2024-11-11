غارات أمريكية بريطانية تستهدف اليمن

وقالت وسائل الإعلام، إن 7 غارات جوية استهدفت مديرية حرف سفيان في عمران.
وطالت غارتان منطقة الرحبة بمديرية الصفراء في صعدة.
واستهدف قصف أمريكي بريطاني، يوم الأحد، "معسكر جربان"، في مديرية سنحان جنوب شرقي صنعاء.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
العثور على أكثر من 250 مهاجرا في مقطورة بالمكسيك
-
ترامب يعرض على عضو الكونغرس ستيفانيك منصبا حساسا
-
خبير يرجح الإعلان عن مبادرة أمريكية لحل أزمة أوكرانيا مطلع العام القادم
-
ترامب يعيد توم هومان لتولي منصب "قيصر الحدود"
-
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملية استخباراتية أوكرانية لاختطاف طائرة هليكوبتر
-
الصين تكشف عن منظومات جديدة مضادة للدرونات - فيديو
-
فيديو: سقوط قتيل وعدة جرحى في إطلاق نار بجامعة أميركية
-
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيرة عبرت من لبنان