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غارات أمريكية بريطانية تستهدف اليمن

أرشيفية لضربة أمريكية سابقة على اليمن
أرشيفية لضربة أمريكية سابقة على اليمن
الإثنين، 11-11-2024 08:14 ص
الوكيل الإخباري-أفادت وسائل إعلام يمنية باستهداف غارات أمريكية بريطانية لمحافظتي عمران وصعدة في اليمن، فجر اليوم الإثنين.اضافة اعلان


وقالت وسائل الإعلام، إن 7 غارات جوية استهدفت مديرية حرف سفيان في عمران.

وطالت غارتان منطقة الرحبة بمديرية الصفراء في صعدة.

واستهدف قصف أمريكي بريطاني، يوم الأحد، "معسكر جربان"، في مديرية سنحان جنوب شرقي صنعاء.

سكاي نيوز
 
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