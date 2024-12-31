 
الثلاثاء 2024-12-31 07:13 م
 

غارات أمريكية تستهدف مواقع للحوثيين في صنعاء

غارات جوية على صنعاء
صنعاء
الثلاثاء، 31-12-2024 05:31 م

الوكيل الإخباري-    أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله بأن عدوان استهدف مجمع العرضي وسط العاصمة صنعاء، حيث شنت غارات  أمريكية على مجمع 22 مايو بمديرية الثورة ومجمع العرضي.

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وأكدت أن العدوان شن 10 غارات على مجمع 22 مايو وغارتين على مجمع العرضي.

 
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