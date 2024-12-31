غارات أمريكية تستهدف مواقع للحوثيين في صنعاء

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله بأن عدوان استهدف مجمع العرضي وسط العاصمة صنعاء، حيث شنت غارات أمريكية على مجمع 22 مايو بمديرية الثورة ومجمع العرضي.

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