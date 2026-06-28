غارات أمريكية على إيران فجر الأحد

04:05 ص

الوكيل الإخباري- قالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، فجر الأحد، إن القوات الأميركية نفذت ضربات إضافية عقب أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية. اضافة اعلان





وذكرت "سنتكوم" أن الضربات في إيران استهدفت البنية التحتية للمراقبة العسكرية، وأنظمة الاتصالات، ومواقع الدفاع الجوي، ومنشآت تخزين الطائرات المسيّرة، وقدرات زرع الألغام البحرية.



وأشار بيان "سنتكوم" إلى أن الضربات جاءت ردًا على هجوم نفذته القوات الإيرانية بطائرة مسيّرة على الناقلة "كيكو"، التي كانت ترفع علم بنما وتبحر بالقرب من مضيق هرمز، محملة بأكثر من مليوني برميل من النفط الخام.



وحسبما ذكرت "سنتكوم"، فإن حركة عبور السفن التجارية في مضيق هرمز مستقرة.



ونقل تقرير لموقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن الولايات المتحدة تشن غارات في منطقة مضيق هرمز.



ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن مصدر عسكري قوله إن أصوات الانفجارات قرب مدينة سيريك مرتبطة بسقوط عدة مقذوفات على برج اتصالات.



وأشار مصدر عسكري إيراني أيضًا إلى أن عدة مقذوفات استهدفت قرية في جزيرة قشم.



وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، تلقيها بلاغًا عن واقعة استهدفت ناقلة في مضيق هرمز.



ووفق الهيئة، فإن ربان الناقلة أبلغ عن تعرض السفينة لإصابة بمقذوف مجهول، ما أدى إلى أضرار في هيكلها.



وأكدت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم بخير، مشيرة إلى أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار بيئية جراء الحادث.



ولم تكشف الهيئة عن هوية السفينة أو الجهة المسؤولة عن إطلاق المقذوف.







