غارات أميركية بريطانية على محافظة البيضاء اليمنية

07:54 م

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الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) إن 3 غارات أميركية بريطانية استهدفت جنوب شرق محافظة البيضاء وسط اليمن. اضافة اعلان





ونقلت وكالة رويترز عن مصدر حكومي بريطاني أن "بريطانيا لم تشارك في الغارات الجوية على اليمن" اليوم.