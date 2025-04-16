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غارات أميركية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 16-04-2025 11:38 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن أكثر من عشر غارات جوية استهدفت الأربعاء؛ العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها، ونسبت هذه الهجمات إلى القوات الأميركية.اضافة اعلان


وتتعرض مناطق الحوثيين في اليمن لغارات شبه يومية يتم تحميل مسؤوليتها للولايات المتحدة منذ أن أعلنت واشنطن في 15 آذار/مارس عن إطلاق عملية عسكرية ضد المتمردين؛ لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وذكر تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين أن "14 غارة للعدوان الأميركي" شُنت على منطقة الحفا في مديرية السبعين بالعاصمة.

وأفاد التلفزيون أيضا عن غارات نسبها إلى الطيران الحربي الأميركي على مديرية الحزم في محافظة الجوف.

ومنذ 15 مارس/آذار، استأنف الحوثيون أيضا هجماتهم التي تستهدف السفن العسكرية الأميركية وإسرائيل، قائلين، إن ذلك يأتي تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
 
gnews

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