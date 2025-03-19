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غارات أميركية جديدة على مواقع يمنية

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 19-03-2025 04:05 ص
الوكيل الإخباري-   شنت الطائرات الأميركية غارات جديدة على مواقع باليمن شملت محافظتي صعدة وحجة حسب ما أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين.اضافة اعلان


وقالت وكالة أنباء سبأ وقناة المسيرة التابعتان للحوثيين إن "عدوانا أميركيا استهدف منطقة طخية في مديرية مجز بمحافظة صعدة"، بينما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود بتعرض صعدة لـ"3 ضربات".

وحسب وكالة الأناضول للأنباء، فإن صعدة تعد المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، وترتبط بحدود برية مع السعودية.

كما ذكرت قناة المسيرة أن الغارات الأميركية طالت أيضا منطقة بحيص في مديرية ميدي بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.
 
 
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