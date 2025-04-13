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غارات أميركية على صعدة والبيضاء

أرشيفية
أرشيفية
 
الأحد، 13-04-2025 07:02 ص
الوكيل الإخباري- نقلت وسائل تابعة لجماعة الحوثي أن مقاتلات أميركية شنت مساء السبت غارات على مواقع في محافظتي صعدة (شمال) والبيضاء (وسط) اليمنيتين.اضافة اعلان


ووفق إعلام جماعة الحوثي، فإن عدوانا أميركيا استهدف المعهد المهني بالصومعة في محافظة البيضاء وسط اليمن. وأن عدوانا أميركيا استهدف بـ3 غارات منطقة السهلين بمديرية آل سالم في صعدة.

وفي وقت سابق نقلت قناة المسيرة أن قصفا جويا أميركيا على مديرية برع في الحديدة غربي اليمن استهدف شبكة اتصالات.

وكانت الطائرات الأميركية شنت فجر الجمعة سلسلة غارات جوية على مناطق سكنية وزراعية في العاصمة صنعاء.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن 5 غارات استهدفت مديرية بني حشيش شرقي صنعاء، وألحقت أضرارا مادية جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة.

الجزيرة
 
gnews

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