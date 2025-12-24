غارات إسرائيلية تدميرية على جنوب لبنان

وقال المصدر لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن الغارات استهدفت كذلك المنطقة الواقعة بين بلدتي المجدل و الجميجمة، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة من مركز رويسات العلم باتجاه محيط بلدة كفرشوبا اللبنانية الحدودية.
وأضاف إن الجيش الإسرائيلي يقوم حاليا بعملية تجريف ورفع سواتر ترابية في وادي هونين داخل الأراضي اللبنانية مقابل بلدة مركبا.
