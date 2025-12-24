الأربعاء 2025-12-24 02:07 م

غارات إسرائيلية تدميرية على جنوب لبنان

نفذ الطيران المسير الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات تدميرية، استهدفت بلدات وتدي حومين الفوقا زفتا و النميرية في جنوب لبنان، وفق ما أفاد به مصدر أمني لبناني. وقال المصدر لمراسل وكالة الأنباء الأ
ارشيفية
الأربعاء، 24-12-2025 01:58 م

الوكيل الإخباري-   نفذ الطيران المسير الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات تدميرية، استهدفت بلدات وتدي حومين الفوقا زفتا و النميرية في جنوب لبنان، وفق ما أفاد به مصدر أمني لبناني.

اضافة اعلان


وقال المصدر لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن الغارات استهدفت كذلك المنطقة الواقعة بين بلدتي المجدل و الجميجمة، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة من مركز رويسات العلم باتجاه محيط بلدة كفرشوبا اللبنانية الحدودية.


وأضاف إن الجيش الإسرائيلي يقوم حاليا بعملية تجريف ورفع سواتر ترابية في وادي هونين داخل الأراضي اللبنانية مقابل بلدة مركبا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

نفذ الطيران المسير الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات تدميرية، استهدفت بلدات وتدي حومين الفوقا زفتا و النميرية في جنوب لبنان، وفق ما أفاد به مصدر أمني لبناني. وقال المصدر لمراسل وكالة الأنباء الأ

عربي ودولي غارات إسرائيلية تدميرية على جنوب لبنان

وضعت الهند أثقل قمر لها في مداره الأربعاء، الأمر الذي أشاد به رئيس الحكومة ناريندرا مودي واصفا إياه بأنّه "خطوة مهمة إلى الأمام" في قطاع الفضاء في الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم. وقالت المنظ

عربي ودولي وكالة الفضاء الهندية تطلق أثقل أقمارها الاصطناعية

أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بخصوص ان هناك بعض الأطباء لا يتقاضون اتعابهم واجورهم بموجب بطاقات الدفع الالكتروني بانه أصبح الان بموجب احكام المادة 23 من نظام ترخيص العيادات ومراكز الطب البشري رقم

أخبار محلية دوام مديريات الضريبة السبت وتمديد دوام الاربعاء المقبل لتسديد الارصدة قبل انتهاء العام الحالي

أعلنت دائرة الإحصاءات العامة عن تراجع قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووفقاً لبيانات تقرير الت

اقتصاد محلي انخفاض مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 3.4% في 10 أشهر

مجلس النواب

شؤون برلمانية مجلس النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة الـ 73 إلى لجنته المالية

افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، الأربعاء، في محافظة الزرقاء، حديقة عامة في مخيم الزرقاء، التي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بإنشائها عقب لق

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية بالزرقاء

50 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أخبار محلية 50 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي: مسودة خطة السلام لا توجب على كييف التخلي رسميا عن سعيها للانضمام إلى الناتو



 






الأكثر مشاهدة