غارات إسرائيلية تدميرية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- نفذ الطيران المسير الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات تدميرية، استهدفت بلدات وتدي حومين الفوقا زفتا و النميرية في جنوب لبنان، وفق ما أفاد به مصدر أمني لبناني.

وقال المصدر لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن الغارات استهدفت كذلك المنطقة الواقعة بين بلدتي المجدل و الجميجمة، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة من مركز رويسات العلم باتجاه محيط بلدة كفرشوبا اللبنانية الحدودية.