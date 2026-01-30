غارات إسرائيلية تدميرية على جنوب لبنان

وقال مصدر امني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت" إن الغارات استهدفت أيضًا معرضًا للجرافات والآليات في منطقة الداودية في منطقة الزهراني ما أدى إلى تدميره وتدمير الآليات".
-
أخبار متعلقة
-
دروب سايت: هجوم أميركي محتمل على إيران الأحد المقبل
-
ترامب: إيران تريد "أن تبرم اتفاقا"
-
الإمارات وإيران تؤكدان أهمية استقرار المنطقة
-
جنوب إفريقيا تعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي شخصا غير مرغوب فيه
-
غوتيريش يحذر في رسالة للدول الأعضاء من "انهيار مالي وشيك" للأمم المتحدة
-
ترامب: أسطول كبير يتجه لإيران أكبر من الذي أبحر إلى فنزويلا
-
ترامب يختار وارش لرئاسة المركزي الأميركي بعد انتهاء ولاية باول
-
تركيا: نتابع عن كثب اتفاقية الاندماج بين دمشق و"قسد"