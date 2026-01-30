غارات إسرائيلية تدميرية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات تدميرية عنيفة على عدد من المناطق والبلدات جنوب لبنان ولا سيما على الوادي بين منطقتي المصيلح وتفاحتا والنجارية.

اضافة اعلان