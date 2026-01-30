السبت 2026-01-31 12:24 ص

غارات إسرائيلية تدميرية على جنوب لبنان

الخارجية اللبنانية تناشد المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان
الجمعة، 30-01-2026 11:17 م

الوكيل الإخباري-   نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات تدميرية عنيفة على عدد من المناطق والبلدات جنوب لبنان ولا سيما على الوادي بين منطقتي المصيلح وتفاحتا والنجارية.

وقال مصدر امني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت" إن الغارات استهدفت أيضًا معرضًا للجرافات والآليات في منطقة الداودية في منطقة الزهراني ما أدى إلى تدميره وتدمير الآليات".

 
 


