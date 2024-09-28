غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت مجددا

وفي تصريح لمصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت، تم الإعلان عن سقوط شهيدة جراء غارة استهدفت مدينة النبطية في جنوب لبنان، بالإضافة إلى سقوط شهيد آخر وثلاثة جرحى في غارة على بلدة زوطر الشرقية. وقد طالت الغارات أيضًا بلدات الخيام والغازية وجويا.
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