غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت مجددا

الوكيل الإخباري- جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدافها للضاحية الجنوبية في بيروت، حيث شنت سلسلة من الغارات بعد ظهر اليوم استهدفت عددًا من المباني.

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