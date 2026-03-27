الجمعة 2026-03-27 07:35 م

غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

الجمعة، 27-03-2026 06:46 م
الوكيل الإخباري- شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.اضافة اعلان


وبحسب ما أفاد مصدر أمني لبناني، فقد طال القصف مبنى في محيط السفارة الإيرانية، مما دفع السلطات لفرض طوق أمني مشدد في المنطقة.

وبالتزامن مع هذا التصعيد، كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ مطلع آذار الجاري لتصل إلى 1142 شهيداً و3315 جريحاً.
 
 


