غارات إسرائيلية تستهدف قضاء النبطية في جنوب لبنان

وذكرت أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت حزاما ناريا، حيث استهدفت بأكثر من 10 غارات الاحراج في منطقة علي الطاهر قضاء النبطية جنوب لبنان.
روسيا اليوم
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