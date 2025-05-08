الخميس 2025-05-08 01:52 م
 

غارات إسرائيلية تستهدف قضاء النبطية في جنوب لبنان

أرشيفية
أرشيفية
 
الخميس، 08-05-2025 12:02 م
الوكيل الإخباري-   أفادت تقارير صحفية بأن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة علي الطاهر، ودوحة كفر رمان بقضاء النبطية في جنوب لبنان.اضافة اعلان


وذكرت أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت حزاما ناريا، حيث استهدفت بأكثر من 10 غارات الاحراج في منطقة  علي الطاهر قضاء النبطية جنوب لبنان.

روسيا اليوم
 
gnews

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