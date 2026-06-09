الثلاثاء 2026-06-09 12:23 م

غارات إسرائيلية تستهدف مدينة صور جنوب لبنان

غارات إسرائيلية تستهدف مدينة صور جنوب لبنان
غارات إسرائيلية تستهدف مدينة صور جنوب لبنان
 
الثلاثاء، 09-06-2026 11:04 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد مصادر صحفية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات جوية استهدفت مدينة صور جنوب لبنان، وذلك في إطار التصعيد العسكري المستمر على المناطق الجنوبية.اضافة اعلان


وأضافت أن غارتين إسرائيليتين منفصلتين استهدفتا منطقة "المساكن" في قضاء صور جنوب لبنان، مما أدى إلى أضرار مادية جسيمة في المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي وجه إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها، طالبا منهم إخلاء منازلهم فورا، وذلك في ضوء ما وصفه بـ"العمليات العسكرية الوشيكة ضد أهداف لحزب الله في المنطقة".
 
 


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