غارات إسرائيلية تستهدف مدينة صور جنوب لبنان

وأضافت أن غارتين إسرائيليتين منفصلتين استهدفتا منطقة "المساكن" في قضاء صور جنوب لبنان، مما أدى إلى أضرار مادية جسيمة في المنطقة.
وكان الجيش الإسرائيلي وجه إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها، طالبا منهم إخلاء منازلهم فورا، وذلك في ضوء ما وصفه بـ"العمليات العسكرية الوشيكة ضد أهداف لحزب الله في المنطقة".
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