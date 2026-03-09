غارات إسرائيلية تستهدف مناطق عدة في لبنان

02:46 م

الوكيل الإخباري- يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي منذ صباح اليوم الاثنين، تنفيذ غارات جوية تدميرية متتالية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. اضافة اعلان





وقال مصدر أمني لبناني إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات استهدفت مناطق بئر العبد والصفير وعين السكة وحارة حريك وحي الأميركان في الضاحية الجنوبية.



وفي السياق ذاته، قال مصدر في وزارة الصحة اللبنانية، إن الغارات الإسرائيلية العنيفة مستمرة أيضا على مناطق جنوب لبنان، مشيرا إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مدينة بنت جبيل، ما أسفر عن استشهاد شخصين.



وأعلنت الوزارة في بيان، استشهاد مسعفين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح في بلدتي طيردبا وجويا.







