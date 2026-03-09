غارات إسرائيلية تستهدف مناطق عدة في لبنان

وقال مصدر أمني لبناني إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات استهدفت مناطق بئر العبد والصفير وعين السكة وحارة حريك وحي الأميركان في الضاحية الجنوبية.
وفي السياق ذاته، قال مصدر في وزارة الصحة اللبنانية، إن الغارات الإسرائيلية العنيفة مستمرة أيضا على مناطق جنوب لبنان، مشيرا إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مدينة بنت جبيل، ما أسفر عن استشهاد شخصين.
وأعلنت الوزارة في بيان، استشهاد مسعفين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح في بلدتي طيردبا وجويا.
