الإثنين 2026-03-09 03:16 م

غارات إسرائيلية تستهدف مناطق عدة في لبنان

غارات إسرائيلية تستهدف مناطق عدة في لبنان
غارات إسرائيلية تستهدف مناطق عدة في لبنان
 
الإثنين، 09-03-2026 02:46 م
الوكيل الإخباري-  يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي منذ صباح اليوم الاثنين، تنفيذ غارات جوية تدميرية متتالية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لبناني إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات استهدفت مناطق بئر العبد والصفير وعين السكة وحارة حريك وحي الأميركان في الضاحية الجنوبية.

وفي السياق ذاته، قال مصدر في وزارة الصحة اللبنانية، إن الغارات الإسرائيلية العنيفة مستمرة أيضا على مناطق جنوب لبنان، مشيرا إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مدينة بنت جبيل، ما أسفر عن استشهاد شخصين.

وأعلنت الوزارة في بيان، استشهاد مسعفين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح في بلدتي طيردبا وجويا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الملك يشارك في اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي مع قادة من الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة

أخبار محلية الملك يشارك في اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي مع قادة من الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة

غارات إسرائيلية تستهدف مناطق عدة في لبنان

عربي ودولي غارات إسرائيلية تستهدف مناطق عدة في لبنان

المياه تكرّم رياديات المياه للدورة الثانية

أخبار محلية المياه تكرّم رياديات المياه للدورة الثانية

القاضي: مصلحة المواطن أولاً في مناقشة تعديلات قانون الضمان

شؤون برلمانية القاضي: مصلحة المواطن أولاً في مناقشة تعديلات قانون الضمان

و

شؤون برلمانية رئيس لجنة العمل النيابية: اللجنة قد ترسل معدل الضمان إلى النواب في الدورة المقبلة وليس الحالية

إسرائيل تضرب "بنى تحتية تابعة للنظام" في وسط إيران

عربي ودولي إسرائيل تضرب "بنى تحتية تابعة للنظام" في وسط إيران

ت

شؤون برلمانية رئيس لجنة العمل النيابية: الحكومة ستشدد العقوبات بحق المتهربين من الضمان

هاني شاكر

فن ومشاهير هذه آخر تطورات حالة هاني شاكر الصحية



 






الأكثر مشاهدة