 
الأحد 2024-09-29 09:48 ص
 
 

غارات إسرائيلية تستهدف منطقة بعلبك

جانب من الغارات
جانب من الغارات
الأحد، 29-09-2024 07:47 ص

الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في منطقة بعلبك شرقي لبنان.

اضافة اعلان


وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم الأحد أنه قصف عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في لبنان في الساعات الماضية، ومن بينها "قاذفات موجهة نحو إسرائيل".

 
gnews

أحدث الأخبار

علم الصين

عربي ودولي الصين تعارض انتهاك سيادة لبنان

تعبيرية

منوعات واقعة صادمة في أستراليا.. وليا أمر يعنفان طفلاً مصاباً بالتوحد رفض غسل الأطباق!

الحدود الإسرائيلية اللبنانية

عربي ودولي مصادر أميركية ترجح تحركا بريا محدودا لإسرائيل في لبنان

عائلات تجلس على الأرض بعد فرارها من الغارات الجوية الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي مليون نازح في لبنان بعد ضربات الاحتلال

تعبيرية

طب وصحة لا تشرب القهوة على الريق.. والسبب لن تتخيله

خل

خاص بالوكيل وفاة "عامل وطن" مصري بسكتة قلبية على إشارة المهاجرين

الاحتلال يعتقل شاباً في الخليل

فلسطين الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالخليل

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية تدعو لاستكمال إجراءات الابتعاث للمستفيدين من مكرمة المعلمين اليوم



 


الأكثر مشاهدة