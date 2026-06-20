السبت 2026-06-20 08:59 م

غارات إسرائيلية تودي بحياة 18 لبنانيا في الجنوب

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أرشيفية
 
السبت، 20-06-2026 08:30 م

الوكيل الإخباري- شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات على جنوب لبنان عصر اليوم السبت أسفرت عن مقتل 18 شخصا وجرح 28 آخرين.

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في حين قصفت المدفعية الاسرائيلية منطقة النبطية الفوقا بالقدائف الفوسفورية الحارقة"، بحسب مصدر أمني لبناني.

 
 


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